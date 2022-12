Nach zehn Jahren Bauzeit sind die ersten Züge im Regelbetrieb auf der Neubaustrecke zwischen Wendlingen und Ulm in Baden-Württemberg unterwegs. Mit dem Fahrplanwechsel fuhr der erste Regionalzug von Wendlingen aus bereits um 0.24 Uhr am Sonntag ab, aus Ulm war die erste Bahn um 0.29 Uhr über die neue Trasse nach Wendlingen unterwegs. Der erste Fernzug folgte erst einige Stunden später. Der ICE 991 fuhr von Stuttgart aus um 7.15 Uhr in Richtung Ulm und kam gegen 8.00 Uhr an. Damit war er etwa eine Viertelstunde schneller als über die bisherige Strecke.