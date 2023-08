Unbekannte haben einen Geldautomaten in Neuenburg (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, entwendeten die Unbekannten nach der Sprengung in der Nacht zu Montag die Geldkassette und flüchteten in einem "dunklen, hoch-motorisierten Fahrzeug". Zur Höhe der Beute machte die Polizei zunächst keine Angaben.