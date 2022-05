Ein Siebenjähriger ist in Neustadt an der Weinstraße von einem betrunkenen Obdachlosen mit einer Nagelschere angegriffen und verletzt worden. Der Junge habe dabei am Freitag oberflächliche Verletzungen erlitten und sei in ein Krankenhaus gebracht worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Abend mit.