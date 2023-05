Die Volleyballerinnen des MTV Allianz Stuttgart haben den zweiten Sieg in der Finalserie um die deutsche Meisterschaft verpasst. Beim SC Potsdam zogen die Stuttgarterinnen am Samstag im zweiten Finalspiel mit 1:3 (22:25, 23:25, 25:21, 25:27) den Kürzeren. Potsdam glich damit in der Serie im Modus Best-of-Five aus, das erste Aufeinandertreffen hatten die Stuttgarterinnen mit 3:1 gewonnen. Bereits am Mittwoch treffen beide Teams in Stuttgart zum dritten Mal aufeinander.