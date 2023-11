Ein 21 Jahre alter Mann hat in einer Flüchtlingsunterkunft in Crailsheim im Kreis Schwäbisch Hall ein Feuer entfacht und dann die Löschung verhindert. Der Mann habe am Dienstagabend vermutlich unter anderem einen Pappkarton angezündet, teilte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch mit. Ein 30-jähriger Mitarbeiter der Unterkunft habe die Behörden alarmiert. Der Mitarbeiter habe das Feuer löschen wollen, sei aber von dem 21-Jährigen mit einem Messer bedroht worden. Auch gegen die kurz darauf eintreffenden Polizeibeamten leistete er Widerstand. Schließlich brachten ihn die Einsatzkräfte zu Boden und löschten den Brand mit einem Feuerlöscher.