In Karlsruhe ist auf einer Baustelle in der Nähe des Güterbahnhofs eine 500 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der Blindgänger soll am Dienstag durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst entschärft werden, wie die Stadt Karlsruhe am Montagabend mitteilte. Den Angaben nach ist mit erheblichen Einschränkungen im Straßen- und Bahnverkehr zu rechnen.