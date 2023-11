Bei einem Brand in einem Seniorenwohnheim in Offenburg sind mehrere Bewohner mithilfe einer Drehleiter gerettet worden. Das Feuer sei am Montagabend in einer Wohnung vermutlich wegen eines technischen Defekts ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde niemand. Einige Bewohner konnten allerdings zunächst nicht in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandwohnung werde längere Zeit nicht bewohnbar sein, sagte ein Beamter. Zur Schadenshöhe konnten die Ermittler zunächst keine Angaben machen.