Die Evakuierung vor der Bombenentschärfung in Karlsruhe hat begonnen. Nach einer groben Schätzung seien Hunderte Menschen betroffen, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Die Stadt hatte am Montagabend mitgeteilt, dass bis 13.00 Uhr alle Anwohner in einem Radius von 500 Metern um die Fundstelle der Bombe in der Stuttgarter Straße ihre Wohnungen verlassen haben müssen.