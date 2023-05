Eine tote Frau ist nach dem Brand eines Einfamilienhauses in der Region Stuttgart gefunden worden. Bei der Frau soll es sich laut Polizei um die 69 Jahre alte Bewohnerin des Hauses handeln. Die Ursache für den Brand bei Winnenden (Rems-Murr-Kreis), der am frühen Mittwochmorgen ausgebrochen sein soll, ist noch unklar. Zur Brandzeit sollen sich keine weiteren Menschen im Haus aufgehalten haben. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an.