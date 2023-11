Passanten haben in der Fußgängerzone in Freiburg einen Kanister mit einem radioaktiven Zeichen gefunden. Polizei und Feuerwehr gaben kurze Zeit später Entwarnung, sagte ein Polizeisprecher. Durch Messungen der Feuerwehr an dem Kanister ergab sich, dass keine Gefahr für Menschen vorlag. Die Ermittlungen zur Herkunft des Eimers dauerten an, so der Sprecher. Das radioaktive Zeichen wurde den Angaben zufolge entfernt und der Kanister auf den Sperrmüll gebracht.