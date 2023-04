Ein Mann hat mit einem Metalldetektor eine Sprenggranate auf einer Wiese in Meßkirch (Landkreis Sigmaringen) gefunden. Angaben dazu, warum der 37-Jährige mit dem Detektor unterwegs war, konnte die Polizei am Samstagmorgen nicht machen. Die Granate sei ein Modell amerikanischer Bauart vermutlich aus dem Zweiten Weltkrieg gewesen, so ein Sprecher.