Der Tod eines Rennradfahrers auf einer Kreisstraße in Gernsbach (Landkreis Rastatt) gibt der Polizei Rätsel auf. Die Fahrgäste eines Busses entdeckten den Mann am Dienstagmorgen am Straßenrand liegend, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Rettungsdienst konnte nur noch seinen Tod feststellen.