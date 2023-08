Eine 81-Jährige ist bei einem mutmaßlichen Badeunfall im Bodensee nahe Konstanz gestorben. Ein Zeuge hatte die Frau am Montag bewusstlos im Wasser treiben sehen, wie die Wasserschutzpolizei am Dienstag mitteilte. Der Mann habe sie ans Ufer gebracht und versucht, sie wiederzubeleben. Eine Ärztin, die zufällig in der Nähe gewesen sei, habe ihm dabei geholfen. Ein Rettungshubschrauber flog die Seniorin ins Krankenhaus. Dort starb sie den Angaben zufolge kurze Zeit später. Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar.