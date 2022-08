Eine am Mittwochmorgen in Südbaden gefundene Weltkriegsbombe ist am Abend erfolgreich entschärft worden. Absperrungen und die Sperrung der B 317 wurden aufgehoben, die evakuierten Anwohner konnten zurück in ihre Wohnungen, wie die Polizei am Abend mitteilte. Rund 300 Kräfte von Rotem Kreuz, Feuerwehr, Technischem Hilfswerk, Kampfmittelbeseitigungsdienst sowie Polizei und weiteren Behörden waren im Einsatz.