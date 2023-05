Im Hafengebiet von Stuttgart haben mehrere Menschen per Notruf einen mutmaßlichen Gasgeruch gemeldet. Die Feuerwehr sei gegen 7.30 Uhr am Mittwoch informiert worden, teilte ein Sprecher mit. Es liefen umfangreiche Messungen in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Energieversorger. Das Gebiet werde abgefahren und die Ursache für den unklaren Geruch gesucht. Es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung. Die Feuerwehr sei mit rund 40 Personen im Einsatz.