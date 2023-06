Die Feuerwehr und weitere Einsatzkräfte haben einen Besucher vom Turm des Freiburger Münsters gerettet. Der Mann sei am Montag in einer Höhe von etwa 60 Metern auf einer engen Wendeltreppe wegen eines medizinischen Notfalls zusammengebrochen, teilte ein Sprecher der Feuerwehr am Montag in Freiburg mit.