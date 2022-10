Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer ist rechtzeitig zur Oberbürgermeisterwahl wieder corona-negativ. Er werde daher auch zum Wahlabend an diesem Sonntag im Rathaus präsent sein können, sagte er der Deutschen Presse-Agentur am Samstag. Mitten in der entscheidenden Phase des Wahlkampfes hatte Palmer sich erstmals mit dem Coronavirus infiziert und dies am 14. Oktober via Facebook mitgeteilt. "Jetzt bin ich wieder negativ", sagte er.