Weil sie einen Senior um einen Lottogewinn in Höhe von 380.000 Euro gebracht hat, muss eine Pflegerin in Haft und die Summe zurückzahlen. Das Oberlandesgericht Stuttgart bestätigt damit eine Entscheidung des Landgerichts Hechingen und lehnte eine Revision ab. Dies teilte das Landgericht Hechingen am Montag mit.