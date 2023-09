Nach einem Brand in einer Unterkunft für Flüchtlinge in Offenburg (Ortenaukreis) geht die Polizei bislang nicht davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde. "Es liegen derzeit keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung vor", sagte ein Polizeisprecher am Samstagmorgen. Es werde derzeit rund um die verkohlten Container und in den Unterkünften ermittelt. Allerdings sei mindestens einer der beiden großen Containerblöcke komplett ausgebrannt und nicht mehr bewohnbar.

Bis zu 160 Menschen waren am Freitagabend nach Angaben der Polizei evakuiert worden, nachdem ein Bewohner den Brand gemeldet hatte. Ein Mensch wurde den Angaben zufolge leicht verletzt. Die Betroffenen wurden nach Angaben des Landratsamts zunächst in der Landeserstaufnahmestelle in Freiburg untergebracht.

Es ist bereits der zweite Brand in der Offenburger Flüchtlingsunterkunft innerhalb weniger Monate gewesen. Bereits Anfang Mai war durch ein Feuer etwa jeder Dritte der damals 52 Container zerstört worden. Es entstand ein Schaden von geschätzten 250.000 Euro. Verletzt worden war niemand.

