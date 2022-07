Bei schönstem Wetter und vor zehntausenden Zuschauern hat am Donnerstagabend in Karlsruhe das Open-Air-Festival "Das Fest" begonnen. Zum Auftakt auf der Hauptbühne der Mount Klotz genannten Günther-Klotz-Anlage hatte zunächst die Singer-Songwriterin Lotte aufgespielt, gefolgt von der Popmusikerin Alice Merton. Als Hauptact rockte die Berliner Band Seeed mit ihrem Sänger Peter Fox die Bühne. Bis zum Ende des Festivals am 24. Juli werden unter anderem auch Jan Delay sowie die Elektropop-Musiker Mia erwartet.