Ein Mann ist mit seinem Auto in einem Fluss in Lahr (Ortenaukreis) gelandet. Der 72-Jährige habe wohl aus Unachtsamkeit eine bodenebene Kanalmauer überfahren, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den Mann nach dem Unfall am Dienstag aus seinem Wagen. Er wurde vorsorglich in eine Klinik gebracht, blieb aber unverletzt.