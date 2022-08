Ein Mann ist bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 5 lebensgefährlich verletzt worden. Der 26-Jährige habe das Stauende bei Renchen (Ortenaukreis) übersehen und sei mit seinem Kleinlaster in einen Lastwagen gekracht, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ein Hubschrauber, der aus der Schweiz kam, flog den Mann am Mittwochabend in ein Krankenhaus. Ob der deutsche Hubschrauber belegt war oder wegen eines Unwetters nicht flog, konnte die Polizei nicht sagen. Der 30 Jahre alte Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Die A5 war für mehrere Stunden teilweise gesperrt.