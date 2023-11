Nach einem Brand in einem Sportheim in Kehl (Ortenaukreis) ist das Gebäude einsturzgefährdet. Das Feuer am frühen Montagmorgen soll von Weitem sichtbar gewesen sein, wie die Polizei mitteilte. Nach gut drei Stunden gelang es der Feuerwehr, die Flammen zu löschen. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache und die Höhe des Schadens waren zunächst noch unbekannt.