Ein betrunkener Autofahrer hat in Kappel-Grafenhausen (Ortenaukreis) einen Unfall mit einem Schwerverletzten verursacht. Nach Angaben der Polizei wollte der Mann am Freitag auf der Landstraße 104 ein vor ihm fahrendes Fahrschulauto überholen. Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Acker, wo sich sein Auto überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Sein 18-jähriger Beifahrer wurde schwer verletzt, der Fahrer selbst blieb laut Polizei unverletzt. Den Beamten zufolge hatte er über drei Promille Alkohol im Blut. Sein Führerschein wurde eingezogen. Das Auto hat Totalschaden.