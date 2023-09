Zum ersten Mal kam bei einer Oberbürgermeisterwahl im Südwesten das neue Kommunalwahlrecht zum Zuge: Manuel Tabor (CDU, 42) ist der neue Oberbürgermeister von Achern (Ortenaukreis). Er kam nach vorläufigem Ergebnis am Sonntag auf eine deutliche Mehrheit von 58,73 Prozent der Stimmen, wie die Stadt am Abend auf ihrer Internetseite mitteilte. Tabor, Bürgermeister im benachbarten Appenweier, tritt damit die Nachfolge von Klaus Muttach (CDU) an. Der 60-Jährige war nach zwei Amtszeiten nicht mehr angetreten.