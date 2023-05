Bei einem Unfall auf der B294 bei Mühlenbach ist eine Motorradfahrerin schwer verletzt worden. Die 27-Jährige war am Samstagnachmittag auf dem Weg von Elzach in Richtung Mühlenbach mit ihrer Maschine von der Straße abgekommen und gegen eine Mauer geprallt, wie die Polizei am Abend mitteilte. Sie wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße musste zwischenzeitlich komplett gesperrt werden.