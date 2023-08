Eine Mutter hat in Achern (Ortenaukreis) versucht, ihren festgenommenen Sohn aus einem Polizeiauto zu befreien. Der 21-Jährige war wegen eines Streits mit einer Frau verhaftet worden - nach einer kurzen Flucht zu Fuß und unter großer Gegenwehr, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mitteilten. Nachdem der Mann ins Polizeiauto verfrachtet worden sei, sei plötzlich dessen Mutter aufgetaucht und habe ihn befreien wollen. Beide hätten daraufhin den Polizisten die Arbeit schwergemacht und sich den Anweisungen der Beamten widersetzt. Der 21-Jährige musste die Nacht auf Mittwoch in Polizeigewahrsam verbringen, wie es weiter hieß.

Am Ort des Geschehens hatte die Polizei eine Handtasche mit 70 Gramm Marihuana entdeckt, die ersten Erkenntnissen nach der Streit-Kontrahentin gehört haben soll. Der 21-Jährige hatte die Tasche weggeschmissen. Noch in der Nacht wurden die Wohnungen der Beteiligten durchsucht. Dort wurden laut Mitteilung Kleinstmengen an Marihuana sichergestellt.

Der 21-Jährige sei erheblich vorbestraft und stehe aktuell unter Bewährung. In Kürze sollte er eine Drogentherapie antreten. Deshalb wurde ein Haftbefehl gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Er muss sich wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und versuchter Körperverletzung verantworten.

PM Polizei