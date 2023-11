Drei Reihenhäuser sind am Samstag bei einem Brand in Offenburg (Ortenaukreis) stark zerstört worden. Alle Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Löschkräfte verhinderten, dass sich der Brand auf noch mehr Häuser ausdehnte. Wegen der Rauchausbreitung sind nach Mitteilung der Feuerwehr aber insgesamt vier Reihenhäuser bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar. Die betroffenen Bewohner seien vorübergehend bei Freunden oder Verwandten untergekommen, hieß es. Die Brandursache ist noch unklar - die Polizei nahm dazu Ermittlungen auf.