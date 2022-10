Ein französischer Schnellzug ist am Donnerstag an einem Bahnübergang in Baden-Württemberg gegen einen Traktor geprallt. Die Bahnstrecke zwischen Karlsruhe und Straßburg war deshalb von circa 16.00 Uhr bis Mitternacht gesperrt, wie ein Bahnsprecher am frühen Freitagmorgen sagte. Es kam zu Ausfällen und Verspätungen. Bei dem Unfall ist bisherigen Erkenntnissen zufolge niemand verletzt worden.