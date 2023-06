Ein Landwirt hat sich mit seinem Traktor an einem Steilhang im Ortenaukreis überschlagen und tödlich verletzt. Der 61-Jährige arbeitete am Freitag in Gutach (Schwarzwaldbahn) mit Mulch an einem Hang, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Vermutlich wegen der Steigung und der Beschaffenheit des Bodens rutschte der Traktor abwärts und überschlug sich. Der Landwirt starb noch an der Unfallstelle.