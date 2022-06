Wegen der Trockenheit dürfen Menschen im Ortenaukreis kein Wasser aus Bächen und Flüssen pumpen, um landwirtschaftliche Flächen oder Hausgärten zu bewässern. Aufgrund der geringen Regenfälle seien die Pegelstände der Gewässer auf kritische Werte gesunken, informierte Jürgen Mair, Leiter des Amtes für Wasserwirtschaft und Bodenschutz im Ortenaukreis. Es sei auch weiter nicht mit größeren Niederschlagsmengen zu rechnen. Der Landkreis kündigte am Montag in Offenburg an, die Vorschriften ab sofort verstärkt zu kontrollieren. Bei einem Verstoß seien Bußgelder bis zu 100.000 Euro möglich.