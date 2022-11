Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 5 sind zwei Männer verletzt worden, einer davon schwer. An dem Unfall seien drei Fahrzeuge beteiligt gewesen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein 45-Jähriger habe mit seinem Auto am Dienstag bei Renchen (Landkreis Ortenaukreis) einen Lkw überholt, sei zuerst nach rechts abgekommen und dann mit der mittleren Leitplanke zusammengestoßen. Das Auto kam zum Stehen, der Fahrer hinter dem Mann habe versucht auszuweichen. Dabei stieß er jedoch mit dem Lkw zusammen, der auf dem Standstreifen angehalten hatte. Der 45-Jährige erlitt schwere Verletzungen, der zweite Autofahrer wurde nur leicht verletzt. Die A5 in Richtung Karlsruhe war zwischen den Anschlussstellen Appenweier und Achern bis kurz vor Mitternacht komplett gesperrt.