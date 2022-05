Der trotz des Rückzuges seiner Kandidatur zum Bürgermeister von Schwanau (Ortenaukreis) gewählte Alexander Schindler (SPD) nimmt die Wahl nicht an. Das teilte er in einer Pressemitteilung mit. Auch die Gemeinde sei inzwischen informiert worden, erklärte am Dienstag der Schwanauer Hauptamtsleiter Michael Fertig. Schindler war am vergangenen Sonntag überraschend mit absoluter Mehrheit als Sieger aus der Wahl hervorgegangen - obwohl er sich zwei Wochen zuvor aus gesundheitlichen Gründen aus dem Rennen genommen hatte.