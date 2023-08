Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen im Ostalbkreis in ein Schaufenster gekracht. Der 84-Jährige wollte in Lorch aus einer Parklücke herausfahren, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Weil er jedoch das Bremspedal mit dem Gaspedal verwechselte, fuhr er am Donnerstag rückwärts in das Fenster. Der Mann kam leicht verletzt ins Krankenhaus.