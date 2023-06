Bei einer Schlägerei in der Landeserstaufnahmestelle in Ellwangen (Ostalbkreis) sind zwei Männer verletzt worden. Die Hintergründe und wie viele Menschen bei der Auseinandersetzung am Mittwochabend beteiligt waren, war zunächst unklar, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Einige Beteiligte flüchteten. Fünf Männer im Alter zwischen 18 und 28 Jahren mussten zur Tataufnahme in das Polizeirevier. Die beiden leicht verletzten Männer kamen in Krankenhäuser. Insgesamt rückten fünf Streifen aus.