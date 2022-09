Bei einem Streit in der Landeserstaufnahme für Flüchtlinge in Ellwangen sind rund 100 Menschen aneinandergeraten. Sie seien zum Teil mit Eisenstangen und abgebrochenen Glasflaschen bewaffnet gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag. Der Sicherheitsdienst der Einrichtung im Ostalbkreis konnte die beiden Parteien demnach trennen. Die Polizei rückte mit mehr als zehn Streifenwagen aus.