Ein knapp Zweijähriger aus Bopfingen (Ostalbkreis) wird über Wochen vom Lebensgefährten seiner Mutter misshandelt und stirbt - weil die 37-jährige Mutter des Kindes dies zugelassen hat, ist sie am Donnerstag zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt worden. Das Amtsgericht Ellwangen sah es in seinem Urteil als erwiesen an, dass sie sich der Misshandlung von Schutzbefohlenen durch Unterlassen schuldig gemacht hat, wie ein Sprecher des Gerichts mitteilte.