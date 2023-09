Ein Wohnmobil ist auf der Autobahn 7 bei Westhausen unmittelbar vor dem Agnesburgtunnel (Ostalbkreis) am Samstagnachmittag in Brand geraten. Weil der Rauch in den Tunnel zog, wurde aus Sicherheitsgründen der Tunnel in beide Richtungen gesperrt, teilte die Polizei mit. Der Brand sei mittlerweile gelöscht. Verletzte gebe es nicht. Die Brandursache war zunächst unklar. Der Tunnel sollte nach Polizeiangaben am Abend wieder geöffnet werden.