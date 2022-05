Ein Pilot eines Kleinflugzeugs ist am Mittwochabend in Heubach im Ostalbkreis verunglückt und schwer verletzt worden. Der 54-Jährige sei bei einem Landeanflug aus bislang ungeklärter Ursache in Schwierigkeiten gekommen und aus geringer Höhe links neben die Landebahn gestürzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die einmotorige Propellermaschine habe sich dabei überschlagen und sei anschließend auf dem Dach liegengeblieben.