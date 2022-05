Die Polizei sucht nach einem Unfall im Ostalbkreis den Fahrer. Dieser kam am Samstagmorgen auf der Landstraße bei Neuler mit seinem Wagen bei sehr hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Auto wurde dabei stark beschädigt, die Airbags wurden ausgelöst. Die Rettungskräfte trafen allerdings niemanden mehr an der Unfallstelle an. Die Polizei befürchtet, dass der Fahrer verletzt wurde. Sie suchte die Gegend bereits mit einer Drohne und einem Hubschrauber ab - aber ohne Erfolg. Die Suche konzentriert sich den Angaben zufolge auf einen 27-Jährigen aus der Gemeinde Rainau, der sonst regelmäßig mit dem Auto unterwegs ist.