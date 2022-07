Vor einem Auftritt von Ministerpräsident Winfried Kretschmann in der Christuskirche in Konstanz haben Gegner staatlicher Corona-Maßnahmen lautstark demonstriert. Die Polizei sprach am Freitagabend von etwa 150 Menschen. Mitglieder des Theaters Konstanz machten nebenan vor dem Münster in Konstanz dann aber so laut Musik, dass die Redner der Demo nur schlecht zu verstehen waren. Viele der Demonstranten hielten Schilder hoch, zum Beispiel mit der Aufschrift "Gegen Corona-Diktatur" oder "Isolation oder Leben?"