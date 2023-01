Trotz des Ultimatums der Liberalen kommt für Regierungschef Winfried Kretschmann ein Koalitionsbruch mit der CDU absolut nicht in Frage. Der Grünen-Politiker erteilte dem Angebot der FDP zur Bildung einer Ampelkoalition im Südwesten am Dienstag eine entschiedene Absage. Die Entscheidung, mit der CDU in seiner letzten Amtszeit zu regieren, sei richtig gewesen, sagte Kretschmann in Stuttgart. Auch die Skepsis an seiner Parteibasis habe sich gelegt. Die grün-schwarze Koalition arbeite sachorientiert, es gebe keinen Grund, die Koalition zu wechseln. "Darum werde ich das nicht machen."