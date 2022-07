Die Südwest-AfD zeigt sich im Kampf um den Landesvorsitz extrem zerstritten. Weil sich am Samstag keine absolute Mehrheit für einen von zwei Kandidaten fand, kündigten beide Aspiranten für den Chefposten überraschend ihren Rückzug von der Kandidatur an. Selbst wenn ein Kandidat in einem weiteren Wahlgang mehr als 50 Prozent Zustimmung erreichen würde, würde das nicht zur Einigung und Befriedung des Landesverbands beitragen, sagte der Bundestagsabgeordnete Martin Hess am Samstagabend in Stuttgart. "Wir dürfen uns nicht weiter beschädigen."