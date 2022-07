Nervenkrimi beim Landesparteitag der Südwest-AfD in Stuttgart: Auch nach zwei Wahlgängen steht noch kein neuer Landesvorsitzender fest. Die beiden Kandidaten schrammten am frühen Samstagabend hauchdünn an der erforderlichen absoluten Mehrheit vorbei. Der Polizist Martin Hess kam im zweiten Wahlgang auf 49,82 Prozent der Stimmen, der Bundestagsabgeordnete Dirk Spaniel auf 49,29 Prozent der Stimmen. Im ersten Wahlgang führte Spaniel sehr knapp mit 49,47 Prozent, Hess kam auf 48,40 Prozent.