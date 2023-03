Die Jungen Liberalen in Baden-Württemberg haben Mark Hohensee zum neuen Vorsitzenden gewählt. Der 30 Jahre alte Bauunternehmer habe am Samstag auf dem Landeskongress in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) 62 Prozent der Stimmen erhalten, teilte die Nachwuchsorganisation der FDP am Sonntag mit. Hohensee komme aus Villingen-Schwenningen und sei zuvor Bezirksvorsitzender in Südbaden gewesen. Ebenfalls kandidiert hatte der bisherige Landesvorsitzende Max Kristmann, der damit das Amt gut ein Jahr innehatte.