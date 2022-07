Hauchdünne Mehrheiten, hitzige Gefechte - und Chaos von einem Ausmaß, das selbst für die AfD erstaunlich ist. Am Ende steht ein völlig überraschendes Führungsduo an der Spitze des Landesverbands. Dass es die zerstrittene Partei befrieden kann, ist unwahrscheinlich.

Es ist ein Parteitag, wie ihn selbst erfahrene Beobachter selten erlebt haben. Abstimmungsergebnisse, die so nah beieinanderliegen (3 Stimmen, 0,53 Prozent), dass Kandidaten komplett hinschmeißen. Neue Kandidaten, die spontan antreten, nur um die absolute Mehrheit erneut zu verfehlen. Ein Versammlungsleiter, der alle Mitglieder aus dem Saal schickt, weil das Gerücht umgeht, dass elektronische Stimmgeräte missbraucht würden. Zwei verfeindete Lager, die in so einem ausgewogenen Machtverhältnis vertreten sind, dass sich die Frage stellt, wie diese Partei je befriedet werden soll.