Kernige Sprüche in Bayern, moderatere Art im Südwesten? Die beiden aus Bayern stammenden Stuttgarter Kabinettsmitglieder Theresa Schopper und Manne Lucha (beide Grünen) sehen deutliche Unterschiede im politischen Stil zu den Münchner Kollegen. In Bayern gehöre ein kerniger Spruch dazu, sagte die baden-württembergische Kultusministerin der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" (Samstag). "Den nimmt dir keiner übel, es sei denn, du beleidigst jemanden grundsätzlich."

Gesundheitsminister Lucha grenzte die Feststellung etwas ein: "Der bayerische Ministerpräsident Söder etwa klopft kernige Sprüche, steckt aber nicht gern welche ein", sagte er den Blättern.

Lucha stammt aus dem oberbayerischen Altötting, Schopper wurde in Füssen geboren. Sie kamen aber in Baden-Württemberg an ihre Spitzenpositionen. "In Bayern wäre so jemand Reingeschmecktes, wie ich, im Kabinett undenkbar", sagte Schopper. "Da wirst du nur was, wenn du – so wie der Manne Lucha – 40 Jahre in einem Wahlkreis rumwerkelst und von der Pike auf politisch aktiv bist."