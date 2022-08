Das Verhalten von FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke sorgt für Unmut und Unverständnis in der SPD. Rülke nehme seit dem Scheitern der Sondierungsgespräche von SPD, Grünen und FDP in vielen Bereichen Positionen ein, "die definitiv nicht Teil einer Regierungspolitik einer Ampel gewesen wären", sagte der baden-württembergische SPD-Chef Andreas Stoch der dpa. So erscheine nach außen der Eindruck, dass Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) Recht gehabt haben könnte mit seiner Entscheidung für eine Neuauflage der Koalition mit der CDU und gegen ein Ampelbündnis.