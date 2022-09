Die baden-württembergischen Grünen fordern eine Reform der Schuldenbremse im Bund, um genügend Geld für den Klimaschutz lockermachen zu können. "Wir brauchen dringend eine Klimakomponente, um Investitionen in erforderlichen Klimaschutz und Klimaanpassungsmaßnahmen zu verstetigen und abzusichern", heißt es in einem Antrag, den der Grünen-Parteitag am Sonntag in Donaueschingen bei nur wenigen Gegenstimmen annahm. Trotz Energie- und Inflationskrise dürfe der Klimaschutz nicht vernachlässigt werden. "Denn jeder Euro, der heute nicht in Klimaschutz investiert wird, bedeutet das Vielfache an Folgekosten für zukünftige Generationen."