Die CDU zieht in der Wählergunst einer neuen Umfrage zufolge in Baden-Württemberg an den Grünen vorbei. Die Union kommt beim "Baden-Württemberg-Trend" des Meinungsforschungsinstituts Insa für die "Bild"-Zeitung (Donnerstag) auf 28 Prozent, das sind zwei Prozentpunkte mehr als bei einer Befragung im Juli. Die Grünen büßten hingegen drei Prozentpunkte ein und landeten bei 26 Prozent. SPD (13 Prozent) sowie FDP (10 Prozent) verlieren den Angaben nach je einen Prozentpunkt, während die AfD (13 Prozent) drei Punkte hinzugewinnt.